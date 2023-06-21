В Челябинске начнут проводить бесплатные тренировки на улице

В Челябинске открыли новую спортивную площадку для силовых тренировок на улице

В Челябинске открыли новую уличную спортивную площадку, где бесплатно смогут заниматься все желающие. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Таким образом, пять раз в неделю тренировки для горожан будут проводить профессиональные атлеты. «Наша задача — наполнить локации доступными, удобными и современными площадками, чтобы каждый челябинец мог начать день с тренировки недалеко от своего дома», — комментирует начальник городского спортуправления Максим Клещевников.

Отмечается, что площадка, расположенная по адресу улица Чайковского, дом 185, оснащена профессиональным оборудованием для силовых упражнений, в частности, многофункциональной рамой, штангами, отягощениями, блинами, канатами, гирями и кардиотренажерами. На ней уложено специальное плиточно-резиновое покрытие для уличных тренировок и CrossFit.

Ранее в июне сообщалось, что в парках Казани начнут проводить бесплатные сессии с психологами. Специалисты будут ждать людей у озера в парке Победы, в парке «Сосновая роща» рядом со спортивной площадкой, в Лядском саду возле фонтана, в конце главной аллеи парка имени Горького, неподалеку от главного входа в парк «Крылья Советов», в Горкинско-Ометьевском лесу возле контейнерного центра Cube, а также вблизи сцены в парке имени Урицкого.

