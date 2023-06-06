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16:32, 6 июня 2023Моя страна

В парках Казани начнут проводить бесплатные консультации с психологами

В дирекции парков Казани сообщили о проведении бесплатных консультаций с психологами

Фото: Julia Taubitz / Unsplash

В парках Казани начнут проводить бесплатные сессии с психологами. Об этом сообщили на сайте местной мэрии со ссылкой на Дирекцию парков и скверов города.

Подобные консультации будут проводиться каждую неделю по средам с 15:00 до 19:00. «Горожане смогут поговорить с опытным специалистом, обсудить волнующие вопросы, рассказать о своем состоянии и настроении», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что психологи будут ждать людей у озера в парке Победы, в парке «Сосновая роща» рядом со спортивной площадкой, в Лядском саду возле фонтана, в конце главной аллеи парка им. Горького, неподалеку от главного входа в парк «Крылья Советов», в Горкинско-Ометьевском лесу возле контейнерного центра Cube, а также вблизи сцены в парке им. Урицкого.

Ранее в июне стало известно, что в Казани летом пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Участники ярмарки смогут найти востребованную профессию и узнать о возможностях современной службы занятости.

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    Фариза Бацазова
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