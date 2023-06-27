Бывшее поместье Березовского во Франции решили продать

Бывшее поместье Бориса Березовского на Лазурном берегу выставили на продажу

Во Франции решили продать поместье, ранее принадлежавшее российскому бизнесмену Борису Березовскому. Об этом сообщает Bloomberg.

Поместье «Шато де ля Гаруп» (Chateau de la Garoupe), расположенное в городе Антиб на Лазурном Берегу, было возведено в 1907 году. Березовский приобрел его в 1990-х годах, однако в 2015-м она была конфискована.

Стоимость объекта в 2011 году оценивалась в 93,6 миллиона евро. Днем ранее источник газеты Nice-Matin оценил поместье практически в 120 миллионов евро (примерно 11,1 миллиарда рублей). Его продажей занимается французское государственное Агентство по управлению и возврату арестованных и конфискованных активов (Agrasc).

Площадь особняка на территории поместья составляет около 1300 квадратных метров. В нем есть гостиная, шесть гостевых комнат, бильярдная, музыкальная комната и зимний сад. Из окон открывается вид на Средиземное море и Французские Альпы. На участке также есть пять других зданий, при этом некоторые из них, по информации Agrasc, «находятся в плохом состоянии».

На территории поместья площадью более 10 гектаров расположены бассейн с гидромассажем, теннисный корт, фонтаны и сады. Участок имеет выход прямо к берегу моря.

Подать заявление на покупку желающие могут до 17 июля. В сентябре будут организованы просмотры объекта, а окончательные предложения будут представлены 6 октября. Поместье рассчитывают продать на аукционе.

В январе стало известно о том, что американский дизайнер Том Форд купил роскошный особняк в городе Палм-Бич во Флориде. Он отдал за объект несколько десятков миллионов долларов.