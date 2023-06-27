Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:02, 27 июня 2023Среда обитания

Бывшее поместье Березовского во Франции решили продать

Бывшее поместье Бориса Березовского на Лазурном берегу выставили на продажу

Фото: Google Maps

Во Франции решили продать поместье, ранее принадлежавшее российскому бизнесмену Борису Березовскому. Об этом сообщает Bloomberg.

Поместье «Шато де ля Гаруп» (Chateau de la Garoupe), расположенное в городе Антиб на Лазурном Берегу, было возведено в 1907 году. Березовский приобрел его в 1990-х годах, однако в 2015-м она была конфискована.

Стоимость объекта в 2011 году оценивалась в 93,6 миллиона евро. Днем ранее источник газеты Nice-Matin оценил поместье практически в 120 миллионов евро (примерно 11,1 миллиарда рублей). Его продажей занимается французское государственное Агентство по управлению и возврату арестованных и конфискованных активов (Agrasc).

Площадь особняка на территории поместья составляет около 1300 квадратных метров. В нем есть гостиная, шесть гостевых комнат, бильярдная, музыкальная комната и зимний сад. Из окон открывается вид на Средиземное море и Французские Альпы. На участке также есть пять других зданий, при этом некоторые из них, по информации Agrasc, «находятся в плохом состоянии».

Материалы по теме:
Бескрайние сады, огромные дворцы и замки: в какой роскоши живет британский король Карл III
Бескрайние сады, огромные дворцы и замки:в какой роскоши живет британский король Карл III
3 мая 2023
Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
Может себе позволитьПентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
13 февраля 2021

На территории поместья площадью более 10 гектаров расположены бассейн с гидромассажем, теннисный корт, фонтаны и сады. Участок имеет выход прямо к берегу моря.

Подать заявление на покупку желающие могут до 17 июля. В сентябре будут организованы просмотры объекта, а окончательные предложения будут представлены 6 октября. Поместье рассчитывают продать на аукционе.

В январе стало известно о том, что американский дизайнер Том Форд купил роскошный особняк в городе Палм-Бич во Флориде. Он отдал за объект несколько десятков миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости
    Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Пригожиным
    Virgin Galactic объявила дату начала коммерческих полетов SpaceShipTwo
    Россиянам перечислили полезную и вредную для кожи еду
    Роспотребнадзор раскрыл опасные последствия злоупотребления сахаром
    Стало известно о самочувствии актера Джейми Фокса после госпитализации
    Три красивых косатки сорвали гонку на яхтах
    Дуда счел размещение ЧВК «Вагнер» в Белоруссии негативным сигналом для Польши
    Тейлор Свифт отменила выступление из-за шумового загрязнения
    Российскому рецидивисту дали 3 года за сопротивление полицейским при задержании
    Бывшее поместье Березовского во Франции решили продать
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.