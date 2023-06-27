Зеленского попросили разорвать дипотношения с Белоруссией

На сайте Зеленского появилась петиция с предложением разорвать дипотношения с Белоруссией

Президента Украины Владимира Зеленского попросили разорвать дипломатические отношения с Белоруссией. Петиция с соответствующим предложением появилась на сайте главы государства.

«Мы, граждане Украины, обращаемся к вам с просьбой разорвать дипломатические отношения с Белоруссией в связи со сложной ситуацией, сложившейся на ее территории и влиянием Беларуси на безопасность и стабильность в нашем регионе», — говорится в сообщении.

Автор петиции считает, что прекращение дипотношений необходимо из-за сотрудничества Минска и Москвы и отправит мировому сообществу «послание о готовности защищать независимость».

В обращении Белоруссию обвиняют в предоставлении России военной техники, территории и воздушного пространства, что «угрожает жизни и безопасности украинских граждан».

Ранее Зеленский в ответ на петицию о запрете регистрации однополых браков сообщил, что решение о принятии данного законопроекта может принимать только Верховная рада.