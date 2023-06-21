Зеленский снял с себя ответственность за законопроект об однополых браках

Президент Зеленский переложил на Раду ответственность за законопроект об однополых браках

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию о запрете регистрации однополых браков сообщил, что решение о принятии данного законопроекта может принимать только Верховная рада. Слова главы государства приводятся на его официальном сайте.

Украинский лидер уточнил, что в Верховной раде находится на рассмотрении проект закона Украины Об «институте регистрируемых партнерств». По его словам, данный проект не включен в повестку дня девятой сессии Верховной рады Украины девятого созыва. «В то же время отмечаю, что согласно пункту 3 части первой статьи 85 Конституции Украины принятие законов относится исключительно к полномочиям парламента», — говорится в заявлении Зеленского.

Также он добавил, что только после принятия документа Верховной радой он его подписывает, принимает к исполнению, публикует, либо возвращает на доработку в парламент, однако закон «Об институте регистрируемых партнерств» на сегодня не принят.

8 марта стало известно, что в Верховную Раду Украины направили законопроект, которым среди прочего вводится возможность официальной регистрации однополого «партнерства» военными.

В августе 2022 года президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра страны Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос официальной регистрации однополых браков. Соответствующая петиция набрала более 25 тысяч подписей, которые необходимы для ее рассмотрения главой государства. Всего ее поддержали 28,5 тысячи граждан Украины.