Зеленский призвал рассмотреть вопрос легализации однополых браков на Украине

Президент Украины Зеленский призвал рассмотреть вопрос легализации однополых браков

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра страны Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос официальной регистрации однополых браков. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Отмечается, что петиция набрала более 25 тысяч подписей, которые необходимы для ее рассмотрения главой государства. Всего ее поддержали 28,5 тысячи граждан Украины.

«Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос и проинформировать про соответствующие результаты», — отметил Зеленский.

При этом политик добавил, что по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии мужчины и женщины, и «в условиях военного положения Конституция Украины не может быть изменена». Однако он подчеркнул, что власти уже разработали «варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека».

В начале июля петиция о легализации однополых браков на Украине, опубликованная на сайте главы государства, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. «Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар», — считает автор петиции Анастасия Совненко.

