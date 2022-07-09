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Зеленский рассмотрит петицию о легализации однополых браков

Президент Украины Зеленский рассмотрит петицию о легализации однополых браков

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Петиция о легализации однополых браков на Украине, опубликованная на сайте главы государства, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь президент страны Владимир Зеленский обязан рассмотреть ее. Отмечается, что документ набрал необходимое количество голосов за 56 дней до окончания срока голосования.

«Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар», — считает автор петиции Анастасия Совненко.

В июне президент Чехии Милош Земан заявил, что откажется подписывать законопроект, разрешающий однополые браки, если такой поступит к нему на рассмотрение. По его словам, «однополые пары имеют все выгоды в рамках регистрированного партнерства. Но семья — это союз мужчины и женщины».

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Варвара Кошечкина
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