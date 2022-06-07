Президент Чехии отказался подписывать разрешающий однополые браки законопроект

Президент Чехии Земан отказался подписывать законопроект, разрешающий однополые браки

Президент Чехии Милош Земан заявил, что откажется подписывать законопроект, разрешающий однополые браки, если такой поступит к нему на рассмотрение. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «однополые пары имеют все выгоды в рамках регистрированного партнерства. Но семья — это союз мужчины и женщины». «Я пока не слышал о том, чтобы в однополых парах доходило до рождения детей. Я читал о том, что якобы существует 90 видов полов. Я очень тщательно считал, но пока нашел лишь два», — добавил Земан.

8 декабря стало известно, что власти Токио запустят систему выдачи сертификатов об однополом партнерстве с апреля 2022 года. Как пояснила губернатор японской столицы Юрико Койке, данное решение поможет решить проблемы в повседневной жизни и будет способствовать пониманию разнообразия жителями Токио.