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Президент Чехии отказался подписывать разрешающий однополые браки законопроект

Президент Чехии Земан отказался подписывать законопроект, разрешающий однополые браки
Милош Земан

Милош Земан. Фото: David W Cerny / Reuters

Президент Чехии Милош Земан заявил, что откажется подписывать законопроект, разрешающий однополые браки, если такой поступит к нему на рассмотрение. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «однополые пары имеют все выгоды в рамках регистрированного партнерства. Но семья — это союз мужчины и женщины». «Я пока не слышал о том, чтобы в однополых парах доходило до рождения детей. Я читал о том, что якобы существует 90 видов полов. Я очень тщательно считал, но пока нашел лишь два», — добавил Земан.

8 декабря стало известно, что власти Токио запустят систему выдачи сертификатов об однополом партнерстве с апреля 2022 года. Как пояснила губернатор японской столицы Юрико Койке, данное решение поможет решить проблемы в повседневной жизни и будет способствовать пониманию разнообразия жителями Токио.

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Николай Чигасов
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