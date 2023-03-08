На Украине предложили официально регистрировать однополые «партнерства» военных

В парламент Украины направили законопроект о регистрации однополых «партнерств» военных

В Верховную Раду Украины направили законопроект, которым среди прочего вводится возможность официальной регистрации однополого «партнерства» военными. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат парламента республики Инна Совсун.

По ее словам, инициатива предусматривает о возможность регистрации партнерства в отсутствие одного человека, а также за пределами органа регистрации гражданского состояния — когда лицо является военнослужащим.