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20:32, 27 июня 2023Из жизни

Черви-зомби выжили на дне благодаря зубам акул

Зубы акул оказались подходящей пищей для червей-зомби

Фото: Greg Rouse / Scripps Oceanography

Ученые из США выяснили, что морские черви-зомби выжили на глубине благодаря зубам акул. Об этом сообщает New Scientist.

Глубоководные морские черви Osedax, которых еще называют червями-зомби, были впервые обнаружены в 2002 году на морском дне на тушах китов. Это небольшие черви с необычными розовыми жабрами. Раньше считалось, что они питаются лишь скелетами китов и рыб с костяным скелетом, потому что их главная пища — это коллаген, который на такой глубине можно найти лишь в опускающихся на дно костях. Однако теперь стало известно, что в отсутствии китов подходящей для них пищей оказались зубы и челюсти акул.

Морские биологи из Калифорнии Грег Раус и Шана Гоффреди провели эксперимент: они опустили челюсти трех распространенных в этих водах акул в залив Монтерей, на глубину около тысячи метров. Когда через восемь месяцев они подняли емкости с челюстями на поверхность, там осталось лишь 40 зубов, челюсти целиком исчезли. При этом в 10 зубах были обнаружены два разных вида червей Osedax, которые через основание зуба забрались внутрь в поисках богатого коллагеном дентина.

Исследование, касающееся того, есть ли у червей другой источник коллагена, было логичным шагом. Мы знали, что хрящевой скелет акулы тоже богат коллагеном и они древнее рыб с костным скелетом

Грег Раусученый из Калифорнийского университета

У червей-зомби нет рта и пищеварительной системы. Поглощать и перерабатывать коллаген им помогают живущие внутри них бактерии. Для его извлечения из костной ткани черви-зомби выделяют специальную кислоту.

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