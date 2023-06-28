Польша получила первые американские танки Abrams

Польша получила первую партию американских танков Abrams

Польша получила первые бывшие в употреблении американские танки Abrams, которые планирует передать дивизии на востоке страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское телевидение.

В торжественной церемонии передачи танков военным принял участие министр национальной обороны страны Мариуш Блащак. «Наши экипажи из 1-й Варшавской танковой бригады, входящей в состав 18-й механизированной бригады, уже обучены. Они закроют брестские ворота», — сказал он. Блащак назвал Abrams лучшими танками в мире.

В первой партии польская армия получит одну роту американских танков — 14 штук. Всего в 2023 году в страну будет доставлено три роты таких машин, то есть батальон.

Ранее постоянный представитель Польши при НАТО Томаш Шатковский рассказал, что страна может стать центром технического обслуживания американских танков Abrams и другой техники. По его словам, Польша и Германия в настоящее время обсуждают сделку по созданию центра ремонта танков Leopard, которые были переданы Вооруженным силам Украины.