Польша может стать центром техобслуживания танков США и других союзников

Польский дипломат Шатковский: страна станет центром техобслуживания танков США и союзников

Постоянный представитель Польши при НАТО Томаш Шатковский рассказал, что страна может стать центром технического обслуживания американских танков Abrams и другой техники, сообщает РИА Новости.

«Вполне вероятно, что Польша станет центром технического обслуживания всех танков Abrams США или других танков союзников по всей Европе», — заявил он.

По его словам, Польша и Германия в настоящее время обсуждают сделку по созданию центра ремонта танков Leopard, которые были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Дипломат уточнил, что предприятие собираются построить в городе Гливице.

Ранее австрийский офицер рассказал, что серьезные ошибки украинских танкистов привели к потере ими немецких танков при контрнаступлении. По его словам, подобное развитие событий является довольно катастрофическим для западноевропейской оружейной промышленности и всех армий, использующих Leopard 2.