Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:53, 28 июня 2023Силовые структуры

Силовики задержали пришедшего в алкомаркет с оружием наперевес россиянина

В Москве задержали мужчину, который пришел в алкомаркет с оружием в руках

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве полиция задержала мужчину, который пришел в алкомаркет, начал угрожать продавцу похожим на оружие предметом, взял спиртное и скрылся. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел 25 июня на улице Верхняя Первомайская в районе Измайлово. Полиция по горячим следам смогла установить личность подозреваемого и его местонахождение. Во время задержания мужчина встретил силовиков с оружием. Один из полицейских взял ружье за ствол и отвел его в сторону, чтобы обезвредить подозреваемого. В это момент произошел выстрел, пуля попала в стену.

В МВД сообщили, что задержанным оказался сотрудник подмосковного стрелкового клуба, имеющий разрешение на оружие. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьями 162 («Разбой») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости
    Власти Ивановской области сообщили о гибели экипажа самолета Ил-22 в день мятежа
    Опубликовано видео с обломками взорвавшегося в Атлантике батискафа
    В России отреагировали на сожжение Корана в Швеции
    Анна Хилькевич раскрыла принципы воспитания дочерей
    Врио главы российского города задержали за присвоения на миллион рублей
    Бивол раскрыл детали следующего поединка
    13-летний подросток отбился палкой от вцепившегося в него аллигатора
    Байден заявил о поражении Путина в войне в Ираке
    На Украине назвали количество подготовленных в Европе бойцов ВСУ
    Названы неочевидные ранние симптомы деменции
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.