Силовики задержали пришедшего в алкомаркет с оружием наперевес россиянина

В Москве задержали мужчину, который пришел в алкомаркет с оружием в руках

В Москве полиция задержала мужчину, который пришел в алкомаркет, начал угрожать продавцу похожим на оружие предметом, взял спиртное и скрылся. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел 25 июня на улице Верхняя Первомайская в районе Измайлово. Полиция по горячим следам смогла установить личность подозреваемого и его местонахождение. Во время задержания мужчина встретил силовиков с оружием. Один из полицейских взял ружье за ствол и отвел его в сторону, чтобы обезвредить подозреваемого. В это момент произошел выстрел, пуля попала в стену.

В МВД сообщили, что задержанным оказался сотрудник подмосковного стрелкового клуба, имеющий разрешение на оружие. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьями 162 («Разбой») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса РФ.