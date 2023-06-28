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19:32, 28 июня 2023Россия

В Севастополе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

Глава Севастополя Развожаев сообщил о найденном снаряде времен Великой Отечественной войны
Солдатский пляж

Солдатский пляж. Кадр: Прогулки по Крыму / YouTube

В Севастополе обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

«На Солдатском пляже по предварительной оценке обнаружен артснаряд времен ВОВ. Сейчас пляж оцеплен, ждут прибытия полиции и МЧС», — пояснил глава Севастополя.

Он призвал граждан относиться к ситуации с пониманием и доверять информации только из официальных источников.

Ранее сообщалось, что на стройке московского стадиона имени Эдуарда Стрельцова были найдены два снаряда калибра 122 миллиметра и один взрыватель времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы нашли в процессе работ по поиску взрывоопасных предметов.

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    Никита Абрамов
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