Украинские военные заявили о превосходстве России в артиллерии и дронах

Украинские военные заявили о превосходстве Российской армии в артиллерии и дронах

Украинские военные заявили, что российская армия располагает большими возможностями в артиллерии и беспилотных летательных аппаратах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс и Reuters.

«Нельзя позволить себе потратить на одну цель много снарядов. Три, четыре или пять — не больше, поскольку у нас нет такого количества снарядов, как у России», — сказал один из украинских артиллеристов.

По словам западных журналистов, Россия превосходит Украину по количеству дронов и технологиям, а также может позволить себе массированные залпы.

Признают украинские военные и эффективность барражирующих боеприпасов «Ланцет», поражающих артиллерию. «Раньше, весной, они не применяли "Ланцеты" так часто, как теперь», — сказал украинский артиллерист западному изданию.

Ранее врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что российские войска противовоздушной обороны научились успешно сбивать англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow.