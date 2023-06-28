Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:04, 28 июня 2023Бывший СССР

Украинские военные заявили о превосходстве России в артиллерии и дронах

Украинские военные заявили о превосходстве Российской армии в артиллерии и дронах

Фото: РИА Новости

Украинские военные заявили, что российская армия располагает большими возможностями в артиллерии и беспилотных летательных аппаратах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс и Reuters.

«Нельзя позволить себе потратить на одну цель много снарядов. Три, четыре или пять — не больше, поскольку у нас нет такого количества снарядов, как у России», — сказал один из украинских артиллеристов.

По словам западных журналистов, Россия превосходит Украину по количеству дронов и технологиям, а также может позволить себе массированные залпы.

Материалы по теме:
«Этого мало, чтобы спасти жизнь» В чем нуждаются бойцы на передней линии СВО и как им помогают волонтеры?
«Этого мало, чтобы спасти жизнь»В чем нуждаются бойцы на передней линии СВО и как им помогают волонтеры?
17 июня 2023
«Настоящий рейв и дискотека» Как война дронов в небе Донбасса изменила ход боевых действий на Украине
«Настоящий рейв и дискотека»Как война дронов в небе Донбасса изменила ход боевых действий на Украине
8 июня 2023
«Вокруг кровища, а голова не работает» Военный врач — о спасении раненых, работе на передовой и уроках СВО
«Вокруг кровища, а голова не работает»Военный врач — о спасении раненых, работе на передовой и уроках СВО
11 мая 2023

Признают украинские военные и эффективность барражирующих боеприпасов «Ланцет», поражающих артиллерию. «Раньше, весной, они не применяли "Ланцеты" так часто, как теперь», — сказал украинский артиллерист западному изданию.

Ранее врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что российские войска противовоздушной обороны научились успешно сбивать англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Премьер Швеции счел неуместным разрешение сожжения Корана
    Женщина спасла мужа и брата от нападения трех самых опасных медведей в мире
    Курс доллара поднялся выше 86 рублей
    Полицейские уничтожили схрон со снарядами для РСЗО под Херсоном
    Украинские военные заявили о превосходстве России в артиллерии и дронах
    Германия указала на необходимость поддержания поставленного Украине оружия
    На Шри-Ланке изменили размер штрафа за просроченные визы
    Перевод биткоинов в рубли в России разрешили считать отмыванием денег
    Врач предупредила об опасности плавания на полный желудок
    Ученый раскритиковал предложение Госдумы запретить полезный продукт питания
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.