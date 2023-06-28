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12:54, 28 июня 2023Бывший СССР

Глава ЛНР заявил об успешно сбитых крылатых ракетах Storm Shadow

Глава ЛНР Пасечник заявил, что ПВО России научилась сбивать крылатые ракеты Storm Shadow
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Российские войска противовоздушной обороны (ПВО) научились успешно сбивать англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow, заявил врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Его слова приводит ТАСС.

«Сбиваем эти ракеты», — сказал Пасечник, отметив, что российские части более детально изучили характеристики западного оружия и характер его полета.

Ранее Министерство обороны России показало видео уничтожения движущейся колонны техники Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении российским вертолетом Ка-52. На опубликованных кадрах видно, как по движущемуся во главе колонны танку попадет ракета.

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    Алевтина Запольская
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