Глава ЛНР заявил об успешно сбитых крылатых ракетах Storm Shadow

Глава ЛНР Пасечник заявил, что ПВО России научилась сбивать крылатые ракеты Storm Shadow

Российские войска противовоздушной обороны (ПВО) научились успешно сбивать англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow, заявил врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Его слова приводит ТАСС.

«Сбиваем эти ракеты», — сказал Пасечник, отметив, что российские части более детально изучили характеристики западного оружия и характер его полета.

Ранее Министерство обороны России показало видео уничтожения движущейся колонны техники Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении российским вертолетом Ка-52. На опубликованных кадрах видно, как по движущемуся во главе колонны танку попадет ракета.