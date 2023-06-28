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11:31, 28 июня 2023Бывший СССР

Уничтожение движущейся колонны техники ВСУ вертолетом Ка-52 попало на видео

Минобороны показало кадры уничтожения движущейся колонны техники ВСУ вертолетом Ка-52

Видео уничтожения движущейся колонны техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении российским вертолетом Ка-52 показали журналистам в Министерстве обороны России.

«Экипажи разведывательно-ударных вертолетов обнаружив выдвижение колонны бронетехники ВСУ уничтожили бронетехнику управляемыми ракетами», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как по движущемуся во главе колонны танку попадет ракета. За секунды до попадания танк пытается маневрировать, но безуспешно.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что подразделения ВСУ безуспешно попытались атаковать под Пятихатками в Запорожской области. Уточняется, что атака велась примерно десятью единицами техники с пехотой в направлении деревни Жеребянки.

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