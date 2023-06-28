ВCУ безуспешно попытались атаковать под Пятихатками в Запорожье

Военкор Коц сообщил о безуспешной попытке ВСУ атаковать под Пятихатками в Запорожье

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно попытались атаковать под Пятихатками в Запорожской области, сообщил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

Уточняется, что атака велась примерно десятью единицами техники с пехотой в направлении деревни Жеребянки. «Первый накат был отбит нашими подразделениями. Противник отошел на исходные позиции», — написал военкор.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что среди используемой ВСУ техникой были танки, три из которых были уничтожены. Интенсивный бой шел несколько часов.

Ранее стало известно, что в ночь на 28 июня российские военные отразили ракетную атаку со стороны Украины на Мелитополь. Утверждается, что сработали российские средства ПВО.