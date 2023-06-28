Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:48, 28 июня 2023Бывший СССР

ВCУ безуспешно попытались атаковать под Пятихатками в Запорожье

Военкор Коц сообщил о безуспешной попытке ВСУ атаковать под Пятихатками в Запорожье
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Serhii Nuzhnenko / RL / Rfe / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно попытались атаковать под Пятихатками в Запорожской области, сообщил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

Уточняется, что атака велась примерно десятью единицами техники с пехотой в направлении деревни Жеребянки. «Первый накат был отбит нашими подразделениями. Противник отошел на исходные позиции», — написал военкор.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что среди используемой ВСУ техникой были танки, три из которых были уничтожены. Интенсивный бой шел несколько часов.

Ранее стало известно, что в ночь на 28 июня российские военные отразили ракетную атаку со стороны Украины на Мелитополь. Утверждается, что сработали российские средства ПВО.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского заявили о тяжелом ходе контрнаступления
    Россиянин напал с ножом на защищавшего женщину полицейского и получил срок
    Кулеба призвал не ожидать от украинского контрнаступления «блокбастера»
    В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов
    Жесткое столкновение мотоцикла с BMW в центре Москвы попало на видео
    В ЦБ предупредили об угрозе сохранения текущего курса рубля
    Российского полицейского осудили на 2,5 года за превышение полномочий
    Спрос на БМП-3 вырос с начала спецоперации
    Для российских школьников нашли необычное занятие на лето
    В США заявили о развале украинской армии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.