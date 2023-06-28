Российские военные отразили ракетную атаку ВСУ на Мелитополь

Российские средства ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Мелитополь

В ночь на 28 июня российские военные отразили ракетную атаку со стороны Украины на Мелитополь, расположенный в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что сработали российские средства ПВО, предотвратившие ночную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские войска хотели обстрелять город Мелитополь, но их попытка не увенчалась успехом. В итоге повреждений и пострадавших нет, заявили в Запорожской области.

28 июня стало известно о взрывах в Мелитополе. Информацию об этом подтвердил и председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. На тот момент речь шла о шести взрывах, добавил он.

Ранее также Рогов сообщал о взрывах в подконтрольном силам Украины городе Запорожье. «В Запорожье громко!» — написал он в соцсетях, добавив, что в городе был слышен «громкий объемный взрыв». По его словам, в пригороде Запорожья произошло не менее пяти взрывов, а в самом городе — два.

Запорожская область вошла в состав Российской Федерации в сентябре 2022 года — это произошло после голосования по вопросам присоединения новых регионов (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей). На данный момент под контролем российского правительства находится более 70 процентов территории региона. Уже с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.