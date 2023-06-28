Стало известно о взрывах в Мелитополе

Взрывы прозвучали в Мелитополе Запорожской области

Взрывы прозвучали в городе Мелитополе Запорожской области в ночь на среду, 28 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные оперативные службы.

В оперативных службах отметили, что на данный момент подробности произошедшего уточняются. Информацию о взрывах подтвердил и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «На данный момент речь идет о шести взрывах», — добавил он.

Ранее Владимир Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном украинским силам городе Запорожье. «В Запорожье громко!» — написал Рогов, добавив, что в городе прозвучал «громкий объемный взрыв». По его словам, в пригороде Запорожья было слышно не менее пяти взрывов, а в самом городе — два.