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05:23, 28 июня 2023Мир

Назван размер ежедневных выплат находящихся в Турции бойцов «Азова»

Находящиеся в Турции бойцы «Азова» получают 728 долларов в сутки на жилье и иные расходы

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Находящиеся в Турции бойцы «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Сергей Волынский с позывным «Волына» и Денис Прокопенко (позывной «Редис») попросили украинские власти организовать выезд на отдых их родственников за государственный счет. Об этом говорится в письме посла Украины в Турции Василия Боднара, передает РИА Новости.

Данный вопрос военнослужащие намерены поднять вопросы об организации для их близких родственников, которые получили серьезные психологические травмы, говорится в документе. Отмечается, что он просят оплатить оздоровительно-реабилитационные мероприятия для родственников в Турции сроком до 12 суток из бюджетных средств.

В письме дипломат также запросил у МИД Украины разрешение продлить на 90 дней выплату военным суточных и средств на аренду жилья в размере 248 и 480 долларов соответственно. Таким образом, украинские бойцы общий размер выплат находящимся в Турции бойцам составляет 728 долларов в сутки. При этом отмечается, что это в четыре раза больше нормы, установленной украинским правительством (62 и 120 долларов соответственно).

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    Марина Совина
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