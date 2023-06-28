Врио главы российского города задержали за присвоения на миллион рублей

В Башкирии врио главы города выписал себе премий на миллион рублей и попал под следствие

В Башкирии задержали 41-летний временно исполняющего обязанности главы администрации города Межгорье за присвоения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в 2021 году мужчина шесть раз выписывал себе премии, которые не были согласованы с городским советом. Он самостоятельно подписывал их и суммарно получил 1,3 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 160 («Присвоение в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ. Задержанному грозит до десяти лет колонии.

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