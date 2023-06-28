Daily Express: Байден зачитал подсказку с телесуфлера во время выступления в Белом доме

Президент США Джо Байден зачитал подсказку с телесуфлера во время выступления в Белом доме. На это обратило внимание издание Daily Express US.

Как указало издание, американский президент зачитал фразу «конец цитаты», которая является подсказкой для него. В ходе своего выступления он рассказывал об инициативе по развитию в стране сетей высокоскоростного интернета к 2030 году и положительной реакции американцев на его план. «Как написала Бет, "это лучшее, что случилось с сельской Америкой с тех пор, как Закон об электрификации сельских районов в 30-40-е годы обеспечил фермы электричеством". Конец цитаты», — приводит слова Байдена издание.

22 июня Джо Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди во время встречи с ним в Вашингтоне. Во время беседы американский лидер ошибся, дважды назвав Моди президентом.