Джо Байден перепутал должность премьера Индии Моди

Байден перепутал должность премьера Индии Моди и назвал его президентом

Президент США Джо Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди во время встречи с ним в Вашингтоне. Расшифровка разговора опубликована на сайте Белого дома.

Во время беседы американский лидер ошибся, дважды назвав Моди президентом. «Господин президент. Господин президент. Господин премьер-министр Моди. Господин премьер-министр, спасибо, что вы приехали, и добро пожаловать в Белый дом», — сказал Байден.

Ранее Джо Байден перепутал гимн собственной страны с гимном Индии. Во время проигрыша индийской торжественной песни американский лидер приложил ладонь к сердцу. Спустя некоторое время он осознал ошибку и медленно опустил руку.

Премьер Индии Нарендра Моди приехал в США с официальным визитом 21 июня. Встреча лидеров двух стран проходит в Вашингтоне.