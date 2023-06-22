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22:57, 22 июня 2023Мир

Джо Байден перепутал должность премьера Индии Моди

Байден перепутал должность премьера Индии Моди и назвал его президентом

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди во время встречи с ним в Вашингтоне. Расшифровка разговора опубликована на сайте Белого дома.

Во время беседы американский лидер ошибся, дважды назвав Моди президентом. «Господин президент. Господин президент. Господин премьер-министр Моди. Господин премьер-министр, спасибо, что вы приехали, и добро пожаловать в Белый дом», — сказал Байден.

Ранее Джо Байден перепутал гимн собственной страны с гимном Индии. Во время проигрыша индийской торжественной песни американский лидер приложил ладонь к сердцу. Спустя некоторое время он осознал ошибку и медленно опустил руку.

Премьер Индии Нарендра Моди приехал в США с официальным визитом 21 июня. Встреча лидеров двух стран проходит в Вашингтоне.

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    Марина Совина
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