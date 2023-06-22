Байден перепутал гимн США с гимном Индии

Президент Байден на встрече с премьером Моди перепутал гимн США с гимном Индии

Президент США Джо Байден перепутал гимн собственной страны с гимном Индии. Это произошло на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, трансляция велась на YouTube-канале GOP War Room.

Во время проигрыша индийской торжественной песни американский лидер прислонил руку к сердцу. Спустя несколько секунд он понял, что ошибся, и медленно опустил руку.

Премьер Индии Нарендра Моди приехал в США с официальным визитом 21 июня. Встреча лидеров двух стран проходит в Вашингтоне.

Ранее Джо Байден заявил, что связи между США и Индией будут одними из определяющих облик XXI века. «Мы находимся в критически важном моменте истории, который выпадает раз в несколько поколений, и те решения, которые мы принимаем сегодня, будут влиять на жизни будущих поколений», — сказал глава Белого дома.