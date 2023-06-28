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23:24, 28 июня 2023Мир

В Белом доме объяснили следы на лице Байдена

Белый дом: Байден использует аппарат для искусственной вентиляции легких во время сна
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

В Белом доме объяснил следы на лице президента США Джо Байдена — он начал использовать аппарат для искусственной вентиляции легких во время сна. Слова представителя администрации приводит РИА Новости.

Отмечается, что американский лидер в последние недели стал использовать аппарат для борьбы с апноэ — затруднением и задержкой дыхания во время ночного сна.

В последние дни внимание журналистов привлекали следы на лице Байдена. Однако администрация президента пояснила, что отметины оставила маска от аппарата для вентиляции легких.

Ранее Байден оговорился и заявил о поражении Путина в войне в Ираке. Так он ответил на вопрос о том, ослабил ли российского лидера военный мятеж главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, который произошел 24 июня.

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    Юлия Мискевич
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