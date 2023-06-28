Байден заявил о поражении Путина в войне в Ираке

Байден заявил, что Путин явно проигрывает войну в Ираке

Президент США Джо Байден оговорился и заявил о поражении его российского коллеги Владимира Путина в войне в Ираке. Его слова передает РИА Новости.

Американский лидер ответил на вопрос о том, ослабил ли Путина военный мятеж основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, который произошел 24 июня. «Сложно сказать, но он явно проигрывает войну в Ираке, он проигрывает войну дома», — сказал Байден.