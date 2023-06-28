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10:36, 28 июня 2023Интернет и СМИ

Ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл сложности съемок шоу

Ведущий «Битвы экстрасенсов» Башаров рассказал, что съемки шоу длятся по 14-20 часов

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский актер, ведущий популярной программы «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Марат Башаров раскрыл сложности съемок шоу. В интервью «Телепрограмме» он заявил, что съемочные дни иногда длятся по 14-20 часов.

Ведущий «Битвы экстрасенсов» назвал свою работу сложной. «Моя работа тяжелая, трудная — не так-то легко заработать огромные рейтинги, которые есть у нашего шоу», — высказался Башаров. По его словам, съемки программы иногда могут длиться по 14-20 часов. «Приходится бегать по грязи, по ночным кладбищам», — добавил он.

Башаров также отметил, что ему по-прежнему интересно встречать людей, которые приходят на программу со своими горестями и проблемами. «Мне приходится сталкиваться с человеческой болью, со слезами людей, которым нужно помочь», — сказал он. При этом он добавил, что гости передачи чувствуют облегчение после того, как пообщаются с экстрасенсами. «Вижу в их глазах радость, надежду на жизнь и счастье, успокоение в душе», — заключил он.

Ранее Башаров назвал «Битву экстрасенсов» правдивой программой. По словам ведущего, все эмоции, которые показывают участники шоу, не наиграны. Он также подчеркнул, что экстрасенсы существуют.

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    Олег Давыдов
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