Ведущий «Битвы экстрасенсов» ответил на критику шоу

Ведущий Марат Башаров заявил, что шоу «Битва экстрасенсов» является правдивым

Российский актер, ведущий популярной программы «Битва экстрасенсов» на ТНТ Марат Башаров ответил на критику шоу. В интервью «Телепрограмме» он заявил, что происходящее на экране является правдой.

Башаров назвал «Битву экстрасенсов» правдивой программой. По словам ведущего, все эмоции, которые показывают участники шоу, не наиграны. «Если вы считаете, что человек плачет наигранно, значит, вы не видели настоящие слезы радости и горя. Я бы не желал скептикам оказаться на месте людей, которые обращаются на программу, не хотел бы, чтобы они пережили такое», — высказался он.

Телеведущий подчеркнул, что экстрасенсы существуют. По мнению Башарова, у тех, кто не верит в то, что в мире есть люди с экстрасенсорными способностями, узкий кругозор. «Если ты считаешь, что не бывает людей с шестым чувством, а таких полно, бабки в деревнях существовали тысячи лет, значит, (...) ты мало с людьми общаешься, мало видел, мало читаешь, мало смотришь», — заявил он.

Суть программы, как отметил ведущий, состоит в том, чтобы отличить настоящего экстрасенса от афериста, который пришел на проект, чтобы пропиариться и заработать деньги. «Мы выявляем только тех, кто реально помогает», — подчеркнул Башаров. Он также назвал бредом слухи о том, что ясновидящие платят им, чтобы попасть на «Битву экстрасенсов».

Ранее 1 июня стало известно о смерти победительницы 12-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елены Ясевич. Как сообщили близкие ясновидящей, в последнее время она много болела.