В Санкт-Петербурге в возрасте 43 лет умерла победительница «Битвы экстрасенсов» Ясевич

В Санкт-Петербурге в возрасте 43 лет умерла победительница 12-го сезона телепроекта «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич. Об этом сообщает StarHit.

О произошедшем рассказал участник шоу Никита Турчин. «Умерла в больнице еще вчера. Прощание будет в пятницу. Больше никакой информации у меня нет», — заявил он.

В последнее время ясновидящая болела, однако о диагнозе семья ясновидящей не сообщает. У умершей 16-летняя дочь.

В январе прошлого года умер психиатр-криминалист, эксперт из нескольких российских телешоу, в том числе «Битвы экстрасенсов», Михаил Виноградов. Он скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни.