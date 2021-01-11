Умер эксперт из «Битвы экстрасенсов»

Умер психиатр-криминалист, эксперт из нескольких российских телешоу, в том числе «Битвы экстрасенсов», Михаил Виноградов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на основанный Виноградовым Центр правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, он скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

«Точная причина его смерти пока неизвестна. О времени и месте прощания с нашим руководителем будет сообщено позднее», — сообщили агентству в центре.

По данным Telegram-канала Mash, психиатр болел COVID-19.

Виноградов считается одним из первых экспертов, которых начали привлекать российские СМИ. Он выступал в качестве спикера по темам, связанным с криминалистикой, психологией и различными экстрасенсорными методиками. Участвовал в шоу «Битва экстрасенсов» в качестве эксперта.

«Битва экстрасенсов» — шоу о людях с паранормальными способностями, которое идет на ТНТ с 2007 года. Проект неоднократно подвергался критике за постановочный характер и заранее прописанные сценарии. Участники шоу и сотрудники, в разные годы работавшие над проектом, не раз утверждали, что за выход в следующий этап герои шоу платят.