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09:38, 28 июня 2023Интернет и СМИ

Бузова раскрыла закулисье популярного шоу на ТНТ

Ольга Бузова пожаловалась на холод на съемках реалити-шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ

Кадр: @buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о трудностях съемок второго сезона реалити-шоу «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ. Закулисье проекта она раскрыла в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бузова пожаловалась на холод на вечерних съемках. «Как я сегодня замерзла, вам даже не понять», — посетовала она. Ведущая популярного шоу показала, что представители ее команды выезжали на съемку одетыми в теплые вещи, в том числе куртки и шапки.

Позднее она опубликовала видео, на котором показала, что температура на улице — 13 градусов. При этом телеведущей, как заявила представитель ее команды, пришлось сниматься в платье.

Кроме того, Бузова рассказала о напряженном графике работы. «Мы сняли для вас один съемочный день. (...) Почти полдвенадцатого, сегодня все на ногах с четырех утра. Реально работаем нон-стоп», — заявила она.

Ранее победитель шоу «Новые звезды в Африке», рэпер ST раскрыл потерю веса на программе. По словам хип-хоп-исполнителя, он похудел на восемь килограммов и теперь намерен закрепить этот результат.

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    Маргарита Щигарева
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