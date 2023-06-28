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15:02, 28 июня 2023Экономика

Более трети россиян предпочли хранить сбережения в наличных

Центробанк: 36 процентов россиян хранят сбережения в наличных рублях

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Россияне по-прежнему предпочитают хранить свои сбережения в наличных рублях, несмотря на рост популярности безналичных способов оплаты. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного на сайте Центрального банка России.

Такую форму сохранения накоплений предпочитают 36 процентов опрошенных, то есть более трети. 38 процентов респондентов хранят деньги на банковских вкладах, а 37 процентов выбирают дебетовые банковские карты. При этом доля россиян, хранящих средства в банках, существенно возросла. В 2021 году вклады использовали 24 процента населения, а карты — 22 процента.

Для повседневных расчетов использовать наличные предпочитают 27 процентов опрошенных, при этом 24 процента из них делают это в силу привычки. Еще 23 процента заявили, что наличные деньги охотнее принимают к оплате в торговых точках. 21 проценту респондентов использование наличных денег помогает контролировать расходы.

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Банковские карты есть у 97 процентов российских граждан, а 85 процентов получают на них зарплату. Говоря о преимуществах безналичных средств, держатели карт чаще всего упоминали, что их просто носить с собой (55 процентов), а также возможность осуществлять дистанционные платежи (34 процента). При этом только 5 процентов опрошенных заявили, что готовы полностью отказаться от наличных денег.

Исследование проводилось с декабря 2022-го по январь 2023 года в 46 субъектах Российской Федерации. В нем приняли участие более 2500 человек старше 18 лет.

Ранее Центробанк сообщил, что оборот наличных в России вырос за три дня, с 23 по 25 июня, на 105,3 миллиарда рублей на фоне мятежа ЧВК «Вагнер». Такая прибавка оказалась рекордной с 22 и 23 сентября 2022 года — первых двух дней после объявления в стране частичной мобилизации.

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