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16:22, 26 июня 2023Экономика

Спрос на наличные в России рекордно вырос на фоне мятежа Пригожина

ЦБ: оборот наличных в России вырос за 3 дня на 105,3 млрд рублей на фоне мятежа Пригожина

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

С 23 по 25 июня объем находящихся в обращении наличных в России увеличился на 105,3 миллиарда рублей, следует из данных Центробанка (ЦБ), на которые ссылается РБК. Такая прибавка оказалась рекордной с 22 и 23 сентября 2022 года — первых двух дней после объявления в стране частичной мобилизации.

Статистика ЦБ отражает весь объем наличных, введенных в обращение через кассы и банкоматы банков, но сумма близка к величине снятия наличных населением и предприятиями, поскольку банки наполняют кассы, ориентируясь на спрос клиентов.

Всплеск спроса на наличность произошел на фоне событий, последовавших после обвинений основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в адрес Минобороны. Он заявил о нанесении по позициям своей группировки ракетного удара, а затем выдвинулся с колонной военной техники в сторону Москвы.

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Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Пригожина по статье о вооруженном мятеже, а в некоторых российских регионах объявили режим контртеррористической операции (КТО). Однако уже к вечеру 24 июня российским властям при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко удалось убедить главу ЧВК «Вагнер» остановить колонны.

Ранее о резком росте спроса на наличные, наблюдавшемся в 15 российских регионах в дни мятежа Пригожина, рассказал на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным первый вице-премьер Андрей Белоусов. В Воронежской, Ростовской и Липецкой областях рост составил сразу 70-80 процентов. Как объяснил Белоусов, уже в воскресенье, 25 июня, спрос на наличные пошел на убыль, и к понедельнику ситуация полностью стабилизировалась.

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    Платон Щукин
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