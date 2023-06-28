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06:58, 28 июня 2023Среда обитания

Дачников предупредили о самых опасных растениях на участке

«ВсеИнструменты.ру»: на даче могут быть опасны борщевик и лютик

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Чтобы распознать опасные растения на дачном участке, нужно знать, как они выглядят. К ним относят в том числе борщевик и лютик. Об этом в беседе с «Лентой.ру» россиян предупредила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова.

Борщевик и лютик считаются одними из самых опасных растений на даче. Их можно отличить по крупным листьям и стеблям. В списке растений оказались и волчье лыко, у которого красные плоды, а также клещевина с черными семенами. Что касается аконита, то его отличают длинные листья с фиолетовыми или белыми цветами. Дачникам следует быть осторожнее с белладонной, у которой красные или белые цветки, и беленой с белыми или розовыми цветками.

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«Следует помнить, что некоторые растения могут быть ядовитыми только в определенный период года, например, весной или осенью. Поэтому, если вы не уверены в том, какое растение растет на вашей даче, лучше не прикасаться к нему и тем более не употреблять в пищу», — уточнила Суркова.

Специалист также рассказала о способах борьбы с подобными растениями. Если они находятся на участке в небольшом количестве, то их можно убрать руками, предварительно надев перчатки и одежду с длинными рукавами. Также можно использовать химические средства или вызвать профильную службу.

Ранее дачникам рассказали, что для спасения урожая от вредителей рядом необходимо посадить календулу. Она может защитить урожай от колорадских жуков. Подобное действие оказывает и настурция, которая защищает от насекомых в том числе тыкву и капусту.

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    Нина Ташевская
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