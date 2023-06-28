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10:19, 28 июня 2023Мир

В ЕС потребовали отложить предложение использовать доходы от активов России

FT: ряд стран ЕС потребовали отложить предложение использовать доходы от активов России

Фото: Yves Herman / Reuters

Ряд стран Европейского союза (ЕС) потребовали отложить предложение Еврокомиссии (ЕК) использовать доходы от активов России, передает Financial Times.

«ЕК пообещала в течение нескольких недель подробные предложения по тому, как перенаправить доходы на поддержку восстановления Украины. Но этот шаг сопряжен с юридическими и финансовыми проблемами», — сказано в материале.

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    Анастасия Заикина
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