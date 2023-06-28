В ЕС потребовали отложить предложение использовать доходы от активов России

FT: ряд стран ЕС потребовали отложить предложение использовать доходы от активов России

Ряд стран Европейского союза (ЕС) потребовали отложить предложение Еврокомиссии (ЕК) использовать доходы от активов России, передает Financial Times.

«ЕК пообещала в течение нескольких недель подробные предложения по тому, как перенаправить доходы на поддержку восстановления Украины. Но этот шаг сопряжен с юридическими и финансовыми проблемами», — сказано в материале.