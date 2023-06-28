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18:38, 28 июня 2023Среда обитания

Россиянам посоветовали укреплять входные двери бронепластинами

Эксперт Васильев посоветовал россиянам укреплять входные двери бронепластинами

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Чтобы обезопасить жилье от взлома, замки входных дверей лучше всего укреплять бронепластинами. Такой совет россиянам дал строительный эксперт Федор Васильев, передает «Секрет фирмы».

По словам Васильева, при установке двух замков один из них стоит сделать сувальдным, а другой — цилиндровым. Таким образом можно защититься от разных типов взлома. «Вокруг сувальдного замка желательно предусмотреть бронепластины толщиной 1,5–2 миллиметра, они защитят замок от высверливания. Для цилиндровых замков существуют специальные броненакладки, которые крепятся непосредственно на корпус замка и не позволяют выбить цилиндр, высверлить или вырвать его», — добавил эксперт.

При выборе замков Васильев посоветовал обратить внимание на класс взломостойкости замка — такая информация указана в паспорте механизма. Один замок должен быть максимального, четвертого класса, а второй — минимум второго. Как правило, злоумышленники не трогают двери, на которых стоит надежный фирменный замок с накладками.

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Дополнительную защиту также обеспечит задвижка, которая блокирует дверную створку, присоединяя ее к коробу двери. Что касается материала самой двери, предпочтение лучше отдать стали.

Ранее россиян предупредили о самом легком для взлома виде замков. Легче всего злоумышленникам справиться с цилиндрическими дверными механизмами.

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    Александра Качан
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