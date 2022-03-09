Россиян предупредили о самом легком для взлома типе замков

Широко распространенные в России цилиндрические дверные замки являются наименее устойчивыми к взлому. Об этом предупредил руководитель отдела продаж производителя стальных дверей «Бастион-С» Сергей Жеребятьев, сообщает «РИА Новости».

Эксперт объяснил, что среди трех основных типов замков именно цилиндрический легче всего поддается вскрытию. По словам Жеребятьева, у подготовленного человека взлом такого замка займет не более десяти минут. При этом именно цилиндрический замок является самым распространенным в России из-за его доступной цены.

Сувальдные замки эксперт назвал более устойчивыми к вскрытию, на них придется потратиться втрое больше времени. Конструкция сувальдного замка подразумевает наличие нескольких пластин, меняющих положение во время поворота ключа. Цена таких замков составляет 5-12 тысяч рублей, в то время как цилиндрический можно приобрести за 2-2,5 тысячи. В качестве наиболее надежных замков Жеребятьев посоветовал электронные. На них можно установить секретный код, а также использоваться магнитную карту или отпечаток пальца — эти функции вместе со сложной конструкцией запорного механизма обеспечивают защиту от проникновения. Стоимость таких замков начинается от 20 тысяч рублей.

Ранее в феврале россиян предупредили о мошенниках, которые начали представляться слесарями. Злоумышленники откликаются на запросы граждан, которые ищут в интернете специалистов для ремонта, и приезжают с предложением починить дверные замки. Мошенники портят двери, а затем требуют заплатить за некачественно оказанную услугу в десять раз больше среднего ценника.