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Россиян предупредили о новом виде мошенничества в сфере ЖКХ

В России появился новый вид мошенничества с участием слесарей, предлагающих починить замки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России появился новый вид мошенничества в сфере жилищно-коммунальных услуг — злоумышленники под видом слесарей приезжают по вызову и предлагают починить дверные замки. О рисках быть обманутыми подставными сотрудниками ЖКХ предупредили в материале «Известий».

Речь идет о случаях, когда граждане ищут через интернет специалистов для ремонта оборудования. В Москве зафиксировали несколько случаев, когда на вызов приезжает бригада из 3-4 человек, которые уродуют двери и требуют за некачественно оказанную услугу оплату в десять раз выше среднего ценника. В случае отказа мошенники угрожают россиянам и подвергают их психологическому давлению.

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По данным источника «Известий» псевдослесари обычно указывают на объем проделанной работы и количество потраченного времени, а также намекают на свою близость к этническому криминалитету, упоминают об оружии и обещают вернуться и залить дверной замок клеем. При этом злоумышленники пытаются выяснить страхи россиян и выставить потерпевшего или его действия первопричиной конфликта. Чаще всего жертвами вымогателей становятся женщины старшего и пожилого возраста. Источник привел в пример москвичку, которой пришлось отдать все сбережения мошенникам, оценившим ремонт в 30 тысяч рублей.

Однако юристы считают, что такие действия со стороны ремонтников попадают под статьию о вымогательстве. В подобных случаях специалисты советуют обращаться в правоохранительные органы. Уменьшить риск столкновения с мошенниками, по мнению экспертов, поможет правильно оформленный договор.

«Такими видами договоров, согласно ГК РФ, могут выступать договор подряда, договор трудового поручения, агентский договор и масса других, где необходимо зафиксировать объем выполняемых исполнителем работ, сроки выполнения работ, цену вопроса, ответственность сторон за частичное или полное неисполнение условий такого договора», — пояснил зампредседателя московской коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев.

Ранее в феврале жителей Москвы предупредили об участившихся случаях мошенничества с ремонтом и заменой счетчиков электроэнергии. Под видом сотрудников ЖКХ в квартиры россиян стали проникать злоумышленники и требовать с них деньги за замену оборудования. В Мосэнергосбыте напомнили, что обычно счетчики меняют бесплатно, а услуги за дополнительные деньги не предлагают во время обхода квартир.

Нина Ташевская
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