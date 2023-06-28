В Эстонии захотели обязать беженцев учить эстонский язык
Минкульт Эстонии захотел обязать беженцев учить эстонский и взимать деньги с отказавшихся
Министерство культуры Эстонии выступило с законопроектом, обязывающим беженцев учить эстонский язык, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Согласно документу, если «получатель международной защиты» не станет посещать языковые курсы, то их организатор взыщет с беженца расходы, понесенные на проведение курсов.
Обязать учить национальный язык министерство намерено всех беженцев, достигших 18 лет.
В декабре 2022 года премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в стране не хотят появления новой общины, которая не говорит на эстонском языке.