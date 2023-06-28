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16:23, 28 июня 2023Бывший СССР

Россия попросила Казахстан не торопиться с выдачей США сотрудника F.A.C.C.T

Генконсульство России попросило Казахстан не торопиться с выдачей США сотрудника F.A.C.C.T
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Генконсульство России в Алма-Ате попросило власти Казахстана не торопиться с выдачей США задержанного сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина. Об этом заявил генеральный консул Евгений Бобров, передает РИА Новости.

Главу департамента компании-разработчика софта против киберпреступлений F.A.C.C.T., бывшей Group-IB, Никиту Кислицына 22 июня задержали в Казахстане по запросу Соединенных Штатов. По версии Минюста США, в 2012 году он был причастен к взлому соцсети Formspring, похищению данных пользователей и попытке их продать.

По словам Боброва, генконсульство России направило в министерство иностранных дел ноту, в которой содержатся три просьбы. «Первое: это прояснить ситуацию с задержанием. Второе: обеспечить допуск к задержанному гражданину РФ. Мы должны с ним встретиться, узнать, насколько не ущемляются его права и интересы в дружественном Казахстане. Третье: просили воздержаться от ускоренной выдачи российского гражданина США», — рассказал он.

Российские правоохранительные органы уже проинформированы о ситуации, отметил генконсул. В настоящее время они работают над тем, чтобы урегулировать ее совместно с казахстанскими коллегами.

Ранее сообщалось, что компания F.A.C.C.T. обратилась в генеральное консульство России в связи с задержанием Кислицина.

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    Алевтина Запольская
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