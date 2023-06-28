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15:45, 28 июня 2023Интернет и СМИ

Стали известны подробности задержания российского борца с киберпреступностью

Сотрудник компании F.A.C.C.T. Кислицын задержан в Казахстане по запросу США

Кадр: AM Live / YouTube

Главу департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицына еще 22 июня 2023 года задержали правоохранительные органы Казахстана. Подробности стали известны из официального заявлении, размещенного на сайте компании, в котором уточняется, что в отношении российского борца с киберпреступностью поступил запрос на арест с перспективой дальнейшей экстрадиции в США.

«По имеющейся у нас информации, претензии к Кислицину не имеют отношения к его работе в компании F.A.C.C.T., а связаны с кейсом более чем десятилетней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем», — сказано в сообщении.

Представители F.A.C.C.T. выразили уверенность в том, что законных оснований для задержания Кислицына у властей Казахстана нет. Компания уже наняла адвокатов для оказания правовой помощи своему сотруднику, а также направила обращение в Генеральное консульство России в Казахстане.

«Отметим, что в последние годы Никита Кислицин регулярно выезжал за пределы страны — как в рабочие командировки, так и в частном порядке, в том числе в Казахстан, где в последний раз он был в ноябре 2022 года. При этом никаких вопросов при пересечении границы не возникало», — констатировали в F.A.C.C.T.

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До начала работы в корпорации Group-IB, российский бизнес которой был выкуплен и продолжил развитие под брендом F.A.C.C.T., Кислицын шесть лет был главным редактором журнала «Хакер». На работу в ИБ-компанию он перешел в 2013 году. С тех пор власти США неоднократно проявляли интерес к Кислицыну. В частности, в 2014 году он был задержан и допрошен сотрудниками ФБР в рамках расследования дела о продаже двумя годами ранее данных пользователей системы вопросов и ответов Formspring. В 2020 году американская сторона выдвинула против россиянина официальные обвинения.

Ранее стало известно о том, что Кислицына объявили в розыск российские правоохранительные органы. Причиной для этого стало подозрение в получении неправомерного доступа к охраняемой законом информации с использованием служебного положения. После этого Тверской районный суд заочно арестовал россиянина на два месяца.

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    Вениамин Лыков
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