Силовые структуры
Главу департамента компании F.A.C.C.T. объявили в розыск в России
Главу департамента компании F.A.C.C.T. объявили в розыск за доступ к охраняемым данным
В России объявили в розыск главу департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Кислицыну вменяют совершение преступления по статье 272 Уголовного кодекса РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом информации»).
F.A.С.С.T. — российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, решений для предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования киберпреступности и защиты интеллектуальной собственности в сети.
Ранее сообщалось, что жителя Ялты осудят за взлом компьютерной системы предприятия из мести работодателю после увольнения.