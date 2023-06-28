Главу департамента компании F.A.C.C.T. объявили в розыск в России

Главу департамента компании F.A.C.C.T. объявили в розыск за доступ к охраняемым данным

В России объявили в розыск главу департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кислицыну вменяют совершение преступления по статье 272 Уголовного кодекса РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом информации»).

F.A.С.С.T. — российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, решений для предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования киберпреступности и защиты интеллектуальной собственности в сети.

Ранее сообщалось, что жителя Ялты осудят за взлом компьютерной системы предприятия из мести работодателю после увольнения.