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20:24, 28 июня 2023Забота о себе

Врач перечислил пять частых ошибок при оказании первой помощи

Реаниматолог Ивлев назвал страх вызвать скорую главной ошибкой при оказании первой помощи

Фото: Martin Splitt / Unsplash

Врач-реаниматолог Андрей Ивлев перечислил пять самых частых ошибок, которые люди совершают при оказании первой помощи. Его слова цитирует издание «Аргументы и факты».

Одной из самых распространенных ошибок Ивлев назвал неумение правильно делать искусственный массаж сердца. Также люди часто проходят мимо потерявшего сознание человека, думая, что он пьян, или же пытаются поднять упавшего в обморок на ноги. Кроме того, по словам реаниматолога, многие не умеют грамотно оценивать состояние пострадавшего и часто стесняются позвать на помощь прохожих или спасателей.

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Как отметил Ивлев, большинство этих ошибок пытающиеся помочь люди совершают из-за неграмотности и паники. Он отметил, что главное — это сразу вызвать скорую помощь. Затем стоит оценить, дышит ли человек и находится ли он в сознании. Массаж сердца необходимо проводить, только если у него нет дыхания. При наличии кровотечения попытаться остановить его можно при помощи подручных средств, например ремня, подытожил реаниматолог.

Ранее врач-терапевт Наталья Чернышова назвала способы снизить риск перелома шейки бедра. Она заявила, что избежать распространенной у пожилых людей травмы можно, если скорректировать рацион, соблюдать меры предосторожности и не забывать о регулярной физической активности.

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    Наталья Обрядина
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