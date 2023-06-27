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19:47, 27 июня 2023Забота о себе

Пожилым людям назвали способы избежать лишающей подвижности навсегда травмы

Терапевт Чернышова: снизить риск перелома шейки бедра поможет физическая активность

Фото: Frau aus UA / Shutterstock / Fotodom

Снизить риск перелома шейки бедра помогут коррекция рациона, физическая активность и меры предосторожности. Эти и некоторые другие способы избежать травмы, которая может лишить подвижности навсегда, назвала терапевт Наталья Чернышова в беседе с изданием «Москва 24».

По словам врача, с переломом шейки бедра чаще всего сталкиваются пожилые, особенно худые женщины зрелого возраста. Этой категории людей необходимо в первую очередь включить в рацион больше продуктов, богатых кальцием, например, холодец, костный бульон, молочные продукты.

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Также снижению риска перелома шейки бедра поспособствует физическая активность, продолжила Чернышова.

Если человек много двигается, ходит, занимается зарядкой, даже если он споткнется и упадет, то с меньшей вероятностью сломает шейку бедра по сравнению с малоподвижными людьми

Наталья Чернышоваврач-терапевт

Помимо этого, пожилым людям стоит постараться по возможности обезопасить свое жилье. Чернышова посоветовала ходить по дому не в шлепанцах, а в тапках или туфлях с задниками, быть аккуратнее с выступающими порогами и убрать ковры, о которые человек может споткнуться и упасть.

Ранее американский диетолог Лиза Янг посоветовала продукты, способствующие долголетию. Она рекомендовала есть мясо и морепродукты, так как в них содержится таурин — вещество, обладающее антиоксидантным и противовоспалительным эффектом. Оно также участвует в работе иммунитета и нужно для правильного функционирования мозга.

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    Наталья Обрядина
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