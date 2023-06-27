Пожилым людям назвали способы избежать лишающей подвижности навсегда травмы

Терапевт Чернышова: снизить риск перелома шейки бедра поможет физическая активность

Снизить риск перелома шейки бедра помогут коррекция рациона, физическая активность и меры предосторожности. Эти и некоторые другие способы избежать травмы, которая может лишить подвижности навсегда, назвала терапевт Наталья Чернышова в беседе с изданием «Москва 24».

По словам врача, с переломом шейки бедра чаще всего сталкиваются пожилые, особенно худые женщины зрелого возраста. Этой категории людей необходимо в первую очередь включить в рацион больше продуктов, богатых кальцием, например, холодец, костный бульон, молочные продукты.

Также снижению риска перелома шейки бедра поспособствует физическая активность, продолжила Чернышова.

Если человек много двигается, ходит, занимается зарядкой, даже если он споткнется и упадет, то с меньшей вероятностью сломает шейку бедра по сравнению с малоподвижными людьми Наталья Чернышова врач-терапевт

Помимо этого, пожилым людям стоит постараться по возможности обезопасить свое жилье. Чернышова посоветовала ходить по дому не в шлепанцах, а в тапках или туфлях с задниками, быть аккуратнее с выступающими порогами и убрать ковры, о которые человек может споткнуться и упасть.

Ранее американский диетолог Лиза Янг посоветовала продукты, способствующие долголетию. Она рекомендовала есть мясо и морепродукты, так как в них содержится таурин — вещество, обладающее антиоксидантным и противовоспалительным эффектом. Оно также участвует в работе иммунитета и нужно для правильного функционирования мозга.