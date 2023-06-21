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12:01, 21 июня 2023Забота о себе

Диетолог посоветовала продукты с веществами для молодости и долголетия

Диетолог Лиза Янг: таурин в мясе и морепродуктах помогает поддерживать молодость

Фото: Mike Bergmann / Unsplash

В морепродуктах и мясе содержится большое количество таурина — вещества, связанного с молодостью и долголетием. Об этом американский диетолог Лиза Янг рассказала изданию New York Post.

Эксперт отметила, что таурин является антиоксидантом и противовоспалительным средством. Он помогает пищеварению и выработке энергии, участвует в работе иммунитета, а также нужен для правильного функционирования мозга, зрения, нервной и мышечной систем. При этом, по ее словам, у пожилых уровень таурина намного ниже, чем у детей и молодых людей, что, по мнению специалистки, может быть связано с появлением признаков старения и болезней.

По словам Янг, таурин можно найти в некоторых продуктах. Особенно им богаты моллюски: гребешки, мидии, креветки, осьминоги и устрицы. Также он есть почти во всех видах мяса и водорослях нори, которые используются для приготовления суши. «Веганам следует принимать пищевые добавки с таурином, чтобы поддерживать уровень вещества в организме, — посоветовала диетолог. — Однако нужно быть осторожным, пока у нас не будет больше данных, подтверждающих эффективность и безопасность этого метода».

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Янг предостерегла от попытки восполнить нехватку таурина с помощью энергетических напитков с добавлением этого вещества. По ее словам, передозировка может вызвать серьезные побочные эффекты. Кроме того, энергетики вредны из-за большого количества сахара и кофеина в их составе.

Ранее сообщалось, что ученые из Колумбийского университета обнаружили связь дефицита таурина со старением. Результаты их опытов показали, что мыши и приматы, получавшие таурин, жили на 12 процентов дольше сородичей и были здоровее практически по всем показателям.

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    Екатерина Улитина
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