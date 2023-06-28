В России начали продавать новый электрический Ford из Китая

Российские автодилеры начали продавать китайский Ford Territory за 3,5 миллиона рублей

На российском авторынке появились электрические кроссоверы Ford Territory из Китая. О начале продаж новинки сообщает «Газета.Ru».

Ford Territory производится на заводе JMC-Ford в городе Наньчан (провинция Цзянси) и предназначен для китайского рынка. Цена на автомобиль у российских дилеров начинается от 3,5 миллиона рублей.

Модель оснащена электромотором мощностью 163 лошадиные силы и имеет передний привод. Время разгона до 100 километров в час составляет 9,5 секунды, а максимальная скорость ограничена 150 километрами в час. Кроссовер способен проехать на одном заряде батареи 435 километров.

В комплектацию Ford Territory входит светодиодная оптика, виртуальная приборная панель, мультимедийный комплекс с десятидюймовым дисплеем, климат-контроль, панорамная крыша и кожаный салон.

Ранее сообщалось, что один из лидеров привез в Россию американский электроседан Lucid Air. Автомобиль производится в США с 2021 года. Российским покупателям доступна единственная комплектация Grand Touring стоимостью 21 миллион рублей.

