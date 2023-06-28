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12:49, 28 июня 2023Культура

Вышел трейлер нового сезона «Футурамы»

Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер восьмого сезона «Футурамы»

Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер восьмого сезона мультсериала «Футурама». Видео вышло на YouTube-канале Hulu.

Согласно трейлеру, в новом сезоне будут затронуты темы пандемии, будущего вакцин, криптовалюты, культуры отмены и стриминговых сервисов.

Ранее была названа дата премьеры нового сезона «Футурамы».

«Футурама» — американский научно-фантастический сатирический мультсериал, созданный Мэттом Гроунингом и Дэвидом Сэмюэлом Коэном, авторами «Симпсонов». На данный момент сериал состоит из семи сезонов и четырех полнометражных анимационных лент: «Большой куш Бендера», «Зверь с миллиардом спин», «Игра Бендера» и «В дикие зеленые дали».

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    Варвара Кошечкина
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