В Польше заявили о сохранившейся зависимости от российского газа

Money.pl: Польша все еще зависит от российского газа, несмотря на заявления властей

Россия стала основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Польшу в первом квартале, что свидетельствует о продолжении зависимости страны от российского топлива. Об этом пишет польское издание Money.pl.

При этом, по данным издания, правительство Польши заявляло, что к концу 2022 года Варшава сможет полностью отказаться от импорта российского газа.

Аналитики считают, что Польша может избавиться от зависимости от российского топлива. Отмечается, что на сегодняшний день по всей Европе растет значение США как поставщика газа. Также в Польшу может поступать газ из Саудовской Аравии.

Однако инфраструктура страны все еще не подготовлена для больших объемов топлива из других стран, пишет издание. Уточняется, что речь идет о дефиците перегрузочных терминалов и небольшом количестве железнодорожных цистерн.

По мнению экспертов, даже при увеличении инфраструктурных мощностей, порты Польши смогут принимать лишь небольшие суда. Кроме того, газовые терминалы не являются приоритетным направлением для железных дорог, говорится в статье.

В апреле газета Rzeczpospolita писала, что Польша остается крупнейшим в Европейского союзе покупателем российского сжиженного углеводородного газа и увеличивает объем импорта. В материале также был назван объем закупок газа у России. Так, в прошлом году Польша импортировала топлива на 710,3 миллиона евро, в то время как остальные страны блока вместе потратили 417 миллионов.

