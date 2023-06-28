Госдеп отказался критиковать Зеленского за решение отложить президентские выборы

Госдеп отказался критиковать Зеленского за перенос выборов и обвинил в этом Россию

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател рассказал об отказе Вашингтона критиковать президента Украины Владимира Зеленского, который ранее озвучил решение о переносе президентских выборов в стране. Кроме того, представитель американского внешнеполитического ведомства попытался обвинить в этом Россию, сообщает ТАСС.

«Это гипотетическая ситуация, и я не хотел бы отвечать на гипотетические вопросы, но могу сказать, что мы продолжаем оставаться на связи с нашими украинскими партнерами», — заявил он, добавив, что военное положение на Украине продолжает действовать в связи с тем, что Россия проводит специальную военную операцию (СВО).

Журналисты указали Пателу на то, что решение Зеленского отложить выборы на Украине не является гипотетическим и было озвучено им лично, однако представитель Госдепа отказался это комментировать.

Ранее украинский лидер исключил проведение выборов главы республики до завершения боевых действий в стране. Говоря о возможности проведения выборов в следующем году, он указал на то, что по законодательству Украины они «должны проходить в мирное время, когда нет боевых действий».